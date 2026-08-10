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Глава Среднего Урала выразил соболезнования Татарстану после атаки БПЛА

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования Татарстану, где после массированной атаки украинских беспилотников в Нижнекамске погибли и пострадали десятки жителей. Сообщение он разместил в своих социальных сетях.

Денис Паслер

Денис Паслер

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Денис Паслер

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

«Свердловская область скорбит вместе с Татарстаном. От всех свердловчан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Уверен, что врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Желаю скорейшего выздоровления»,— сказал Денис Паслер.

Сегодня утром произошла атака беспилотников на производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Власти региона заявили о 13 погибших, включая ребенка, и 39 пострадавших в результате ударов. В республике объявлен траур.

Ирина Пичурина

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