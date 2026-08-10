Угроза БПЛА объявлена в Новороссийске и Анапе: жителей просят укрыться

В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале и администрация Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожанам и приезжим рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тем, кого сигнал застал на улице, советуют спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Прятаться в автомобиле или за стенами многоквартирных домов запрещено.

Властями также рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. По словам Андрея Кравченко, сигнал будет отменён, как только обстановка станет безопасной.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал утром 9 августа при падении обломков беспилотника в Новороссийске. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации. Власти города также заявили о разрушении фрагментов дрона на двух промышленных объектах и частном домовладении в поселке Верхнебаканском.

Анна Гречко