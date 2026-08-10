Сотрудников склада Wildberries в Екатеринбурге эвакуировали

В Екатеринбурге в качестве меры безопасности эвакуировали сотрудников склада маркетплейса Wildberries после объявления опасности атаки БПЛА, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности установлен на территории Свердловской области с 11:15, в Екатеринбурге аэропорт Кольцово временно закрыт.

UPD: В пресс-службе компании «Ъ-Урал» сообщили, что логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу.

7 августа произошла атака дронов на склад Wildberries в Екатеринбурге. Над территорией региона были уничтожены восемь беспилотников, три БПЛА упали на крышу логистического центра. Со склада эвакуировали 800 человек. По данным маркетплейса, большинство товаров на складе не пострадало.

Ирина Пичурина