В Уфе заново объявили торги на благоустройство территории возле кампуса

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ) объявило новый конкурс на благоустройство территории возле межвузовского кампуса в центре города. Прежние торги, объявленные 5 августа, были отменены на следующий день без объяснения причин.

Как сообщал «Ъ-Уфа», подрядчик должен обновить тротуары на участках возле пересечений улиц Гоголя с Заки Валиди и Карла Маркса с Тукаева, установить пандусы и тактильную плитку, высадить газон и кустарники. Стоимость работ оценивается в 10,2 млн руб.

Новый конкурс, по данным сайта госзакупок, состоится 1 сентября.

Идэль Гумеров