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В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале и администрация Анапы.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При включении сирен жителей и гостей города призвали не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

«Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной»,— отметил Андрей Кравченко.

Алина Зорина

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