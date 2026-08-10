Свинина в Ростовской области подорожала на 13 рублей за месяц

В Ростовской области килограмм свинины за месяц подорожал на 13 рублей. Соответствующую статистику опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Средняя стоимость мяса в регионе достигла 438 рублей. В начале июля килограмм свинины стоил 425 рублей.

Помимо этого, аналитики сравнили цены в разных городах области. Дороже всего свинину продают в Шахтах — 466 рублей за килограмм. В Таганроге цена составила 460 рублей. Наиболее доступное мясо зафиксировано в Ростове-на-Дону — 417 рублей за килограмм.

Мария Хоперская