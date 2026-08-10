Оборот фитнес-центров и спортклубов Башкирии вырос на 15%

В первом полугодии фитнес-центры и спортивные клубы оказали населению Башкирии услуг на 768,4 млн руб. По данным Башстата, за год оборот увеличился на 15,2%.

На спортклубы и фитнес-центры приходится около трети всех затрат населения на физкультуру и спорт, которые за шесть месяцев составили около 2,37 млрд руб. За год на такие услуги жители Башкирии стали тратить на 8,9% больше в сопоставимых ценах.

Расходы на фитнес-центры и спортивные клубы в Башкирии растут с 2021 года, когда этот вид услуг включили в статистические наблюдения.

Всего объем платных услуг населению республики с января по июнь нынешнего года превысил 252,1 млрд руб., за год увеличившись на 4,2%.

Идэль Гумеров