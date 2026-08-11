Горение по инструкции

Ученые Томского научного центра СО РАН получили пористый электропроводящий композит из ильменита и кварцевого песка. Материал выдерживает 800 °C и может использоваться в нагревательных элементах. Исследование опубликовано в Journal of Alloys and Compounds.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамиль Габбасов

Фото: Томский научный центр СО РАН Рамиль Габбасов

Фото: Томский научный центр СО РАН

В основе метода — самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). Смесь порошков поджигают, реакция идет при 1850–1880 °C. Чтобы образец прогревался равномерно, его помещают в оболочку из того же состава. Это снижает перепад температур между центром и краями с 320 до 70 °C.

«Многие существующие нагреватели изготавливают из дорогих чистых порошков металлов,— говорит кандидат технических наук Рамиль Габбасов.— Мы искали способ производства дешевых материалов из доступного сырья: ильменита, кварцевого песка и углерода».

Почему пористые нагреватели интересны

Пористые нагревательные элементы отличаются от обычных большей эффективной площадью поверхности теплопередачи. Это позволяет передавать нужное количество тепла при более низкой рабочей температуре, продлевая срок службы системы и снижая потери энергии. Такие нагреватели используются в системах фильтрации воздуха, в каталитических нейтрализаторах, а также в электрифицированных реакторах, где нагрев совмещен с каталитической поверхностью для ускорения химических реакций.

Обычно их делают из дорогих материалов высокой чистоты, например карбида кремния. Томские ученые использовали природные минералы — ильменит и кварцевый песок, что радикально снижает стоимость сырья. Кроме того, метод СВС позволяет получить готовый материал за один этап, без дорогих печей и длительного спекания.

Как устроен композит

Прочный пористый каркас материала состоит из оксида алюминия, который не проводит ток, а внутри него равномерно распределены частицы электропроводящего соединения — силицида титана и железа (TiFeSi2). Именно эти частицы создают сеть для прохождения электрического тока.

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Добавление в смесь всего 0,5–1,0% углерода, как выяснилось, критически влияет на микроструктуру. Обычно при горении частицы интерметаллидов стремятся слиться в крупные комки, однако углерод этому препятствует: образующиеся в процессе реакции частицы карбида титана служат дополнительными центрами кристаллизации и не дают проводящим частицам укрупняться. В результате средний размер проводящей фазы уменьшается почти в три раза, с 4,1 до 1,3 микрометра. Это создает более плотную сеть для прохождения тока.

«Представьте две большие частицы, соединенные одним контактом, или же множество маленьких частиц, создающих множество точек соприкосновения,— поясняет Габбасов.— Уменьшение размеров частиц ведет к увеличению контактов между ними. Чем меньше частицы, тем больше контактов образуется, что позволяет не только создать цепь для прохождения тока, но также повысить прочность композита в три раза, до 23,4 мегапаскаля».

Регулируемые свойства

Изменяя состав исходной смеси, ученые могут контролировать характеристики материала. Электрическое сопротивление композита варьируется в диапазоне 0,15–1,3 Ом·см, а открытая пористость — от 40% до 52%. Оптимальной оказалась концентрация кремния в 57 массовых процентов: в этом случае материал получается однородным, механическая прочность увеличивается в два раза, а электрические свойства сохраняют стабильность при высоких температурах.

Помимо перечисленных применений — в фильтрации, каталитических нейтрализаторах и реакторах,— материал пригоден для бытовых нагревателей, систем вентиляции и промышленных устройств. В планах ученых повысить рабочую температуру до 1000–1200 °C и изучить возможность нанесения на композиты катализаторов для ускорения химических реакций.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки