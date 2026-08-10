Прокуратура Кургана проверяет обстоятельства аварии с двумя пострадавшими детьми

Прокуратура Кургана организовала проверку после травмирования двух детей в аварии в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По предварительным данным, вечером 8 августа на регулируемом перекрестке улицы Ивана Фарафонова и проспекта Первомайского 38-летний водитель Kia Rio поворачивал на зеленый сигнал светофора налево. Во время выполнения маневра он не уступил двигавшемуся прямо встречному автомобилю Mercedes-Benz под управлением 26-летнего водителя. В результате аварии пострадали пассажиры первой машины: 41-летняя местная жительница, 13-летняя девочка и восьмилетний мальчик. Их госпитализировали с травмами различной тяжести. Установлено, что несовершеннолетние находились в детских креслах.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и установит все обстоятельства, способствовавшие происшествию. После будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска