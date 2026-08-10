Над Севастополем сбили шесть БПЛА

Над территорией Севастополя отразили атаку ВСУ, сбито шесть беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Согласно информации спасательной службы города, в Гагаринском районе после сбития беспилотных летательных аппаратов осколки упали у подъезда жилого дома. Никто из жителей не пострадал.

Прошедшей ночью из-за упавших обломков сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа «Инжир», возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека: часть вывели наверх, часть эвакуировали катерами с пляжа. Огонь локализован на площади 8 га. Сейчас на месте работают все необходимые службы.

«Ъ-Кубань» писал, что прошедшей ночью над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 456 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники перехватили и уничтожили над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым.

Алина Зорина