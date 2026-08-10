В Новочеркасске построят котельную за 77 млн рублей

В Новочеркасске планируется построить новую котельную. На эти цели выделят 77 млн руб., сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Новый модульный объект обеспечит дома и социальные учреждения горячей водой круглогодично. Прежде она была доступна жителям лишь в период отопительного сезона.

Кроме того, губернатор в ходе рабочей поездки оценил ход реконструкции проспекта Платовского. Осенью там под руководством дендрологов высадят деревья, вдоль улицы возведут ротонды и восстановят фасады зданий.

Мария Хоперская