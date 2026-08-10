Пять сел Дагестана отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

По состоянию на 10:00 10 августа в Дагестане без транспортного сообщения остаются пять населённых пунктов в двух муниципальных образованиях — из-за деформации мостов и схода селевых масс.

По данным ГКУ «Дагестанавтодор», на 10:00 10 августа в республике без транспортного сообщения остаются пять населённых пунктов в двух муниципальных образованиях.

В Гергебильском районе 9 июля 2026 года в 12:00 на региональной дороге Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка на участке км 133082 (Красный мост) произошла деформация пролётного строения моста. Движение через него закрыто. Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бежтинским участком переведено на альтернативные маршруты: Махачкала — Буйнакск — Временный посёлок — Тлох — Харахи — Хунзах — Чалда, а также Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда.

В Дахадаевском районе с 07:00 10 августа 2026 года закрыто движение на дороге «Подъезд от автодороги Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала к с. Кунки» на участке км 16 — км 20. Причина — разрушение полки земляного полотна и сход селевых масс. Без сообщения остались четыре населённых пункта: Худуц, Ашты, Дирбакмахи и Кунки. Восстановительные работы ведутся с привлечением двух единиц техники — бульдозера и экскаватора. Открытие движения по временной схеме ожидается в 18:00 11 августа 2026 года.

В Тляратинском районе транспортное сообщение с населённым пунктом Талцух прервано из-за размыва опоры и деформации пролётного строения моста. Ведутся работы по устройству временной переправы.

В Унцукульском районе на участке Шамилькала — Временный посёлок дороги Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост движение обеспечено по временной схеме — только в ночное время, с 18:00 до 08:00.

На остальных повреждённых участках продолжаются аварийно-восстановительные работы. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан призывает жителей и гостей региона «учитывать действующие ограничения при планировании поездок».

Тат Гаспарян