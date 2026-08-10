Двое жителей КЧР осуждены за гибель туристки на квадроцикле

В Карачаево-Черкесии суд признал виновными двух местных жителей, которые сдали туристам квадроцикл без проверки прав водителя и средств защиты — машина опрокинулась в обрыв, одна из пассажирок погибла. Об этом сообщает пресс-служба СК КЧР.

Суд в КЧР вынес обвинительный приговор двум жителям Зеленчукского района по п.п. а, в ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое группой лиц по предварительному сговору и повлёкшее по неосторожности смерть человека.

19 января 2026 года осуждённые на территории села Архыз за денежное вознаграждение предоставили туристу и его семье квадроцикл. При этом они не имели необходимой квалификации в сфере проката самоходных машин, не проверили наличие у водителя прав и навыков вождения, а также не обеспечили ни его, ни пассажиров средствами индивидуальной защиты.

В ходе поездки по туристическому маршруту водитель потерял управление, квадроцикл съехал за пределы грунтовой дороги и опрокинулся в обрыв. Одна из пассажирок скончалась на месте, другой был причинён средний вред здоровью.

Вина осуждённых подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями медицинских и иных судебных экспертиз, а также другими материалами дела.

Следственное управление СК России по КЧР призвало граждан пользоваться услугами только лицензированных инструкторов и гидов, применять средства индивидуальной защиты и не садиться за руль самоходных машин без соответствующих прав.

Тат Гаспарян