В Новороссийске 10 августа пройдут учения с боевыми стрельбами
Сегодня, 10 августа, в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Мероприятия запланированы на 11:00–13:00 и 21:00–23:00, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Во время учений военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с применением артиллерийских установок.
На время проведения стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Также вводится запрет на любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.
Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Учения проводятся для отработки готовности сил военно-морской базы к защите акватории и отражению возможных атак с использованием беспилотных средств.
Новые учения состоятся спустя почти две недели после атаки беспилотника на танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов. Как сообщал Каспийский трубопроводный консорциум, в ночь на 30 июля судно, загружавшее нефть на выносном причале морского терминала КТК в Новороссийске, получило повреждения в результате удара БПЛА. На борту возник пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
После инцидента погрузочные операции на терминале были приостановлены. Судно сохранило плавучесть, специалисты оценивают объем причиненного ущерба.