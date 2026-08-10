В Новороссийске 10 августа пройдут учения с боевыми стрельбами

Сегодня, 10 августа, в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Мероприятия запланированы на 11:00–13:00 и 21:00–23:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с применением артиллерийских установок.

На время проведения стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Также вводится запрет на любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Учения проводятся для отработки готовности сил военно-морской базы к защите акватории и отражению возможных атак с использованием беспилотных средств.

Новые учения состоятся спустя почти две недели после атаки беспилотника на танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов. Как сообщал Каспийский трубопроводный консорциум, в ночь на 30 июля судно, загружавшее нефть на выносном причале морского терминала КТК в Новороссийске, получило повреждения в результате удара БПЛА. На борту возник пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

После инцидента погрузочные операции на терминале были приостановлены. Судно сохранило плавучесть, специалисты оценивают объем причиненного ущерба.

Анна Гречко