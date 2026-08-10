Утром 10 августа на 25 АЗС Анапы продают топливо, АИ-100 есть на одной

В Анапе по состоянию на 9:30 10 августа работают 25 автозаправочных станций, на всех действует ограничение на отпуск топлива в баки — не более 30 или 40 л бензина и 50 или 60 л дизеля на один автомобиль. На восьми АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 19 АЗС, АИ-95 — на 20, АИ-100 — на одной, дизельное топливо — на всех 25 работающих станциях.

Еще на 11 АЗС действуют ограничения по объему отпуска. Бензин АИ-92 и АИ-95 можно приобрести не более чем по 30 л на трех станциях и по 40 л на четырех. Дизель отпускают по 50 л на пяти АЗС и по 60 л на четырех.

Власти отметили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться. Жителей и гостей Анапы призвали не закупать топливо впрок, чтобы не создавать дополнительный ажиотаж и очереди на АЗС.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Анна Гречко