На Дону построят вторую нитку Гуково-Гундоровского водовода

Власти Ростовской области намерены построить вторую нитку Гуково-Гундоровского водовода, чтобы снизить аварийность системы водоснабжения Гуково и соседних городов. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство ЖКХ региона.

Договор на проектирование водовода с подрядчиком уже заключен, сейчас идет разработка технико-экономического обоснования и техзадания на проектно-сметную документацию. После получения положительного заключения будет определён источник финансирования строительных работ.

Помимо этого, в Гуково планируется восстановить кольцевой принцип работы сетей, что позволит локализовать повреждения без отключения потребителей на других участках города. Предполагается разделить сети Гуково-Гундоровского водовода на четыре независимых участка. Для этого необходимо установить более 100 единиц современной запорной арматуры, построить около 150 колодцев и смонтировать новые приборы учета. Также предусмотрен капитальный ремонт участка водовода протяжённостью около 7 км.

В министерстве ЖКХ уточнили, что сейчас проходят закупочные процедуры по приобретению необходимого оборудования и материалов за счёт средств областного бюджета. Работы начнутся после завершения закупки и передачи ресурсов в ведение ГУП РО УРСВ.

На время ликвидации аварий для бесперебойного снабжения водой социально значимых объектов и граждан предприятие уже приобрело резервуары для воды.

Мария Хоперская