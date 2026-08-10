В Нижнекамск после атаки БПЛА направили 6 бригад из Казани и Набережных Челнов

В город из Казани и Набережных Челнов направлены шесть мультидисциплинарных бригад врачей. Об этом сообщает министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

В Нижнекамск выехали бригады из Республиканской клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина. Служба скорой помощи усилена пятью бригадами из Набережных Челнов и одной бригадой Республиканского центра медицины катастроф. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи.

Утром Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, БПЛА атаковали производственные и гражданские объекты города. Есть погибшие, в республике объявлен траур.

Влас Северин