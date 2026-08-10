Беспилотная опасность введена на Среднем Урале

Режим беспилотной опасности установлен на территории Свердловской области с 11:15, сообщили в региональном МЧС. Уральцам нужно зайти в укрытие и держаться подальше от окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ

Глава региона Денис Паслер напомнил, что подбирать и перемещать обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников, запрещено. О подозрительных объектах нужно рассказать по номеру 112.

Аналогичный режим действует также в соседних Челябинской области, Пермском крае и Башкортостане. Сегодня также были массово атакованы беспилотниками производственные объекты в Нижнекамске — в Татарстане объявили траур по погибшим.

В последний раз режим опасности атаки БПЛА объявлялся в регионе 7 августа — тогда случилась атака дронов на склад Wildberries в Екатеринбурге. Над территорией региона были уничтожены восемь беспилотников, три БПЛА упали на крышу логистического центра.

Ирина Пичурина