При столкновении моторных лодок на Кубани погиб молодой человек

20-летний мужчина погиб при столкновении двух моторных лодок в Краснодарском крае. Пять человек пострадали, среди них ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 9 августа в устье 11-го канала, проходящего от Ахтарского лимана до шлюза №8, рядом с хутором Садки Приморско-Ахтарского района Краснодарского края произошло столкновение двух маломерных судов. В результате происшествия погиб 20-летний мужчина, пять человек пострадали, среди них десятилетняя девочка.

Уточняется, что одна из столкнувшихся лодок затонула. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

За прошедшие два дня это второй случай столкновения моторных лодок в Краснодарском крае. Ранее «Ъ-Кубань» писал, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения маломерных судов на Кирпильском лимане, в результате которого погиб судоводитель и пострадали семь человек. Столкновение произошло 8 августа.

Алина Зорина