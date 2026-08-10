В Оренбуржье задержали сотрудницу пункта выдачи заказов по подозрению в мошенничестве
В полицию Первомайского района поступило заявление о хищении имущества в пункте выдачи заказов маркетплейса. По подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя местная жительница, которая является сотрудницей пункта. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Как установили в ведомстве, с мая по июнь этого года девушка оформляла заказы на различные товары. После их поступления она подменяла их на несоответствующий товар и оформляла возврат. Ущерб составил почти 76 тыс. руб.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).