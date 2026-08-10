Содержание вредных веществ в Дону превысило ПДК

Содержание вредных веществ в Дону существенно превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). Такие данные приведены в издании «Экологический вестник Дона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее сложная ситуация наблюдается на участке водной артерии от Константиновска до х. Дугино. Здесь стабильно регистрируются повышенные уровни органических загрязнителей. В числе ключевых вредных компонентов соединения железа и меди, а также нефтепродукты.

Эксперты отмечают заметный рост концентрации железа в воде. Так, если в 2024 году показатель достигал 3,79 ПДК, то в 2025 году он увеличился в 1,5 раза — до 6,79 ПДК. При этом уже в 2025 году в районе Ростова содержание железа в воде превышало норму почти вдвое.

Не менее тревожной остаётся динамика загрязнения нефтепродуктами: превышение предельно допустимых значений фиксируется на протяжении трёх лет подряд. Концентрация этих веществ увеличилась с 1,73 ПДК в 2024 году до 1,85 ПДК в 2025м.

По оценкам специалистов, основными факторами, способствующими ухудшению качества воды, выступают деятельность промышленных предприятий, интенсивное судоходство и сельскохозяйственные работы. Попадание нефтепродуктов в водоём провоцирует серьёзные нарушения в экосистеме: ведёт к массовой гибели водных организмов, вызывает у них структурные изменения и способствует накоплению токсичных веществ в водной среде.

Факт неблагополучной экологической ситуации подтверждают и отдельные аварийные случаи. В январе 2025 года в Дону был зафиксирован выброс солярки — загрязнение распространилось вдоль береговой линии вплоть до Ворошиловского моста. Ещё один инцидент произошёл в апреле 2026 года: жительница Ростова обнаружила масляное пятно в реке в районе дома № 44 на улице Береговой.

Наталья Белоштейн