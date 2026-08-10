В Орле вернули на место самый большой в регионе флаг России

В Орле поврежденный при урагане флаг России на 45-метровом флагштоке на Пролетарской горе заменили на новое полотнище. Как сообщили в городской администрации, специалисты оперативно провели необходимые работы, и «теперь российский триколор снова развевается над городом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Орла Фото: администрация Орла

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что самый большой в Орловской области флаг России впервые подняли в облцентре в День города 5 августа. Размер полотнища — 10 на 15 м. В конструкции флагштока предусмотрена автоматическая система, которая при сильных порывах ветра временно опускает полотнище. На минувшей неделе во время непогоды в Орловской области при перемещении вниз флаг, по словам очевидцев, «зацепился за лавочку и повредился».

Флагшток высотой 45 м в сквере Орловских литераторов установил индивидуальный предприниматель Андрей Похвищев, зарегистрированный в Республике Калмыкия. Стоимость контракта составила 9,8 млн руб. Установка объекта была включена в муниципальную программу «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра Орла на 2025–2027 годы».

Денис Данилов