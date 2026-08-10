Татарстан подвергся атаке БПЛА — по погибшим при атаке объявили траур

Утром 10 августа город Нижнекамск в Татарстане подвергся атаке беспилотников. Есть погибшие, в республике объявлен траур. Об этом сообщает пресс-служба раиса (главы) Татарстана.

«Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие. Раис республики в оперативном режиме получает актуальную информацию», — сообщается в заявлении.

Глава Нижнекамска Радмир Беляев также выразил соболезнования семьям пострадавших и отметил, что глава республики поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки.

«В Нижнекамск уже направлены дополнительные бригады медицинских работников. Также даны поручения соответствующим службам оперативно ликвидировать последствия атаки», — сообщил Радмир Беляев.

Министерство обороны России также сообщило о сбитии над территорией Татарстана БПЛА, однако их точное количество не уточняется.

Влас Северин