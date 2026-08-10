Уралец осужден за требование бананов под угрозой пистолета продавцу «Пятерочки»

Тавдинский районный суд назначил два года колонии общего режима жителю Тавды Евгению Макарову, который обвинялся в нападении на продавца «Пятерочки» с оружием с целью похищения имущества. Его судили по ч. 1 ст. 162 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

В ходе следствия было установлено, что вечером 4 мая пьяный Макаров пришел в магазин с пневматическим пистолетом. Он подошел к кассе и угрозами потребовал у сотрудницы бананы и деньги на такси. Затем он сам набрал продуктов на 1,2 тыс. руб. и принес их на кассу — при этом он собирался уйти без оплаты. В это время сотрудница успела выйти на склад и нажать на кнопку вызова охраны. Макарова задержали прямо в магазине.

Подсудимый признал вину частично, заявив, что умысла на хищение у него не было, но суд признал его виновным в разбое, который был совершен с этой целью. Приговор не вступил в силу.

Ирина Пичурина