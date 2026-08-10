МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Ярославской области

В Гаврилов-Ямском муниципальном округе 10 августа прогнозируется пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на данные Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сложившиеся погодные условия повышают риск возникновения природных возгораний, которые могут перекинуться на жилые дома, дачные участки и промышленные объекты. Четвертый класс пожарной опасности из пяти существующих предполагает высокую вероятность возникновения пожаров.

Главное управление МЧС России по региону напоминает жителям о необходимости звонить по единому номеру экстренных служб 112 при обнаружении огня или попадании в опасную ситуацию.

Антон Голицын