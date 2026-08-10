В Ульяновской области аграрии намолотили более 1 млн тонн зерна

В Ульяновской области намолочено свыше 1 млн тонн зерновых — регион достиг ключевого показателя и обеспечил собственную продовольственную безопасность по зерну. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший вклад в общий результат внесли Мелекесский и Чердаклинский районы — каждый из них собрал по 100 тыс. тонн урожая. Еще несколько районов вплотную приблизились к этой отметке.

Урожайность зерновых в регионе в текущем сезоне составила 40,1 ц/га — это выше показателей прошлого года и превышает значения ряда субъектов Приволжского федерального округа. Лидером по урожайности стал Чердаклинский район, где показатель достиг 48,5 ц/га.

Георгий Портнов