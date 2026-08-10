Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 10 августа, в Сочи проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Согласно информации мэрии, учебные стрельбы пройдут в течение дня с 09:00 до 13:50, в 17:20 и с 20:00 до 23:00 в акватории морского порта. Около 08:50 будет осуществлено речевое оповещение населения.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина