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Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 10 августа, в Сочи проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Согласно информации мэрии, учебные стрельбы пройдут в течение дня с 09:00 до 13:50, в 17:20 и с 20:00 до 23:00 в акватории морского порта. Около 08:50 будет осуществлено речевое оповещение населения.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина

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