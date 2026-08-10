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Из Самарской области экспортировали более 120 тысяч саженцев плодово-ягодных и декоративных культур

С начала этого года из Самарской области на экспорт отправлена 121 тыс. саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в июле фитосанитарный контроль перед отправкой в Казахстан прошли 695 экземпляров декоративных растений. Среди них были: гортензии, спиреи и можжевельник.

Инспекторы провели отбор образцов в питомнике в поселке Курумоч Волжского района. Лабораторные испытания подтвердили отсутствие карантинных организмов.

Руфия Кутляева