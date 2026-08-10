Над Севастополем сбили три БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, сейчас в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Три беспилотника сбили в районе Северной стороны и Гагаринского района.

Жителей и гостей Севастополя просят не пренебрегать мерами безопасности. Необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 456 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбили в течение прошедшей ночи над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым.

Алина Зорина