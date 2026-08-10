Челябинца подозревают в незаконной прописке восьми мигрантов

Отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела в отношении 43-летнего местного жителя. Его подозревают в фиктивной постановке на учет восьми иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным МВД, горожанин шесть раз прописал в своей квартире на улице Худякова мигрантов. Всего он зарегистрировал восемь иностранцев, которым на самом деле не собирался предоставлять жилье. Это подтвердили показания соседей и осмотр квартиры. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Всех мигрантов сняли с учета.

Виталина Ярховска