Зарегистрированы шесть партсписков кандидатов на выборах в томскую облдуму

В Томской области избирательная комиссия завершила регистрацию списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах в законодательную думу. Последним эту процедуру 8 августа прошел партсписок «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Яблоко» выдвинуло 12 кандидатов. В общеобластную часть партсписка вошли двое бывших депутатов городской думы Томска — пенсионер Василий Еремин и технолог ООО «Чистый мир» Евгений Каверзин. Ранее облизбирком зарегистрировали партсписки «Единой России», ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и КПРФ.

В томском областном парламенте 42 депутата. 21 избирается по партспискам, 21 — в одномандатных округах. Выборы восьмого созыва законодательной думы пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ 18—20 сентября.

Валерий Лавский