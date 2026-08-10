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Зарегистрированы шесть партсписков кандидатов на выборах в томскую облдуму

В Томской области избирательная комиссия завершила регистрацию списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах в законодательную думу. Последним эту процедуру 8 августа прошел партсписок «Яблока».

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Яблоко» выдвинуло 12 кандидатов. В общеобластную часть партсписка вошли двое бывших депутатов городской думы Томска — пенсионер Василий Еремин и технолог ООО «Чистый мир» Евгений Каверзин. Ранее облизбирком зарегистрировали партсписки «Единой России», ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и КПРФ.

В томском областном парламенте 42 депутата. 21 избирается по партспискам, 21 — в одномандатных округах. Выборы восьмого созыва законодательной думы пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ 18—20 сентября.

Валерий Лавский

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