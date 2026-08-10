В Советском районе Ростова после крупного порыва восстановили водоснабжение

АО «Ростовводоканал» восстановил водоснабжение в Советском районе Ростова-на-Дону после аварии крупной аварии на сетях по пр. Коммунистическому. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Водоснабжение было ограничено в границах бульвара Дружбы, пр. Коммунистического, улиц Гризодубовой и 2-й Краснодарской. Сниженное давление воды наблюдалось в границах ул. Малиновского, пр. Коммунистического, бульвара Дружбы и ул. 2-й Краснодарской.

Восстановить водоснабжение планировали до 17:00 9 августа, но из-за увеличившегося объема работ ремонт затянулся до утра 10 августа.

Наталья Белоштейн