Воздушная тревога объявлена в Севастополе

На территории Севастополя утром 10 августа объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги на территории города жителям и гостям Севастополя необходимо покинуть открытую территорию и укрыться в безопасном месте. Следует сохранять спокойствие и позаботиться о своей безопасности.

Ранее воздушная тревога на территории Севастополя была объявлена около 03:18 мск 10 августа. По данным Михаила Развожаева, 15 беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над территорией города прошедшей ночью. Преимущественно беспилотники сбили над акваторией Черного моря и на отдалении от берега. Согласно предварительной информации, пострадавших и погибших в ходе атаки ВСУ нет.

Утром 10 августа было установлено, что из-за упавших обломков сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа «Инжир». Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей из кемпинга на пляже. Ситуация находится под контролем, на месте работают все необходимые службы. Кроме того, в районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков беспилотных летательных аппаратов повреждены четыре автомобиля.

Алина Зорина