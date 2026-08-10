В Ставрополе ликвидируют последствия шторма

В Ставрополе продолжаются работы по ликвидации последствий недавнего ливня. В устранении последствий непогоды участвуют более 40 специалистов, в распоряжении бригад находятся 15 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Бригады заняты очисткой дождеприемных колодцев, откачкой воды из подземного пешеходного перехода на ул. Ленина, а также восстановлением поврежденного дорожного покрытия на Шипкинском проезде. Параллельно коммунальные службы обрабатывают обращения горожан.

По данным ведомства, критических аварий и серьезных происшествий на инженерных сетях не выявлено. Работы идут в штатном режиме.

Наталья Белоштейн