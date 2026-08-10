На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 3,3

В Ставропольском крае произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,3. Сейсмическое событие зафиксировано вблизи границы с Карачаево Черкесией.

Согласно данным Северо Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН, очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр располагался в районе станиц Бекешевской и Боргустанской Предгорного округа — его координаты: 44,1° северной широты и 42,47° восточной долготы.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Наталья Белоштейн