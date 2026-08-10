Последняя теплая неделя лета ожидается в Свердловской области

В Свердловской области ожидается умеренно теплая погода с последующим похолоданием в выходные дни и в начале следующей недели. Дождей будет много, но они выпадут в начале и конце недели, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Понедельник пройдет под влиянием циклона, который сместился на Средний Урал с юго-запада. Ночью через южные районы области и север Челябинской области прошли грозы, днем дожди охватят всю территорию Свердловской области с наибольшей интенсивностью в северной части. Во вторник циклон переместится в Тюменскую область, а на остальной территории Свердловской области установится антициклон. Дождливая погода сохранится только в восточных районах, тогда как остальные зоны получат сухую и теплую погоду до четверга. К пятнице регион окажется под воздействием нового циклона Leonie, который находится сейчас над Скандинавией. Ожидается выпадение осадков и существенное похолодание, которое станет самым сильным за летний период.

В Екатеринбурге днем 10 августа прогнозируется +20°..+22°, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, вероятность грозы днем 15%, ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный, 3-8 м/с, порывы до 12 м/с. Ночью 11 августа, во вторник, будет +14°, днем до +23°. В среду ночью +12°, днем +25°, в четверг — ночью +12°, днем +27°, в пятницу — ночью +14°, днем +21°. В субботу похолодает ночью до +12°, днем до +18°, в воскресенье — ночью до +8°, днем до +16°.

Ирина Пичурина