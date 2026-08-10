«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ

В воскресенье, 9 августа, в Казани прошел матч 3-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Рубин» принимал «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

На 48-й минуте отличился Эмил Ценов и вывел гостей вперед. На 60-й минуте защитник «Оренбурга» Алексей Татаев забил в свои ворота.

«Рубин» и «Оренбург» с четырьмя очками располагаются на девятом и десятом местах в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Оренбург» 14 августа примет московский «Локомотив». «Рубин» днем позже сыграет на выезде с «Ростовом».

Андрей Сазонов