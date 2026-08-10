Двое детей пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Екатеринбурге 9 августа, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, на пересечении улиц Машинная и Фурманова водитель BMW не справился с управлением. Машина столкнулась со вторым, попутным автомобилем BMW, после чего опрокинулась на встречный Mitsubishi. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили дети 2018 и 2023 годов рождения, находившиеся в салоне первого автомобиля. Пострадавшие были доставлены в детскую городскую клиническую больницу №9 для оказания медицинской помощи.

Ведется проверка по факту ДТП.

Ирина Пичурина