Главные новости за 3-9 августа. Ростов-на-Дону и область

Самым обеспеченным кандидатом в Госдуму от Ростовской области стал Виктор Халын. Депутат законодательного собрания региона и руководитель Северо-Кавказского логистического предприятия за 2025 год указал 199,2 млн руб. дохода, в том числе от предпринимательской деятельности, продажи имущества, дивидендов, банковских вкладов и заработной платы. В собственности кандидата находятся 16 земельных участков, жилой дом площадью 473,2 кв. м в Ростовской области, квартира площадью 96,4 кв. м в Москве, а также автомобиль Lexus RX 350 2015 года выпуска.

С начала купального сезона в Ростовской области на воде погибли 26 человек, трое из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Последний случай гибели на воде произошел 3 августа в Таганроге.

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года на создание инфраструктуры для разработки и производства беспилотных авиационных систем направили 676,6 млн руб. Средства выделены в рамках регионального проекта по разработке, стандартизации и серийному производству беспилотных авиационных систем и комплектующих. Финансирование предназначено для создания сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотной авиации.

Инвестиционный портфель Ростовской области включает более 600 проектов на сумму свыше 1 трлн руб. Из них 35 проектов на сумму более 520 млрд руб. входят в перечень ключевых. В начале года в портфеле насчитывалось 580 проектов, а по итогам первого полугодия завершена реализация 85 проектов на сумму свыше 60 млрд руб.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала бюллетень «Социально-экономические индикаторы бедности в 2019–2025 годах», из которого следует, что Ростовская область заняла первое место среди всех субъектов, охваченных исследованием, по доле сельских жителей в структуре малоимущего населения. Согласно материалам ведомства, в 2024 году 98,1% граждан Ростовской области с доходами ниже прожиточного минимума проживали в селах, станицах, деревнях и поселках. На долю городских жителей в этой категории пришлось лишь 1,9%. Данные получены на основе выборочного наблюдения доходов населения.

Ипотечные обязательства дончан выросли на 16% - до 539,5 млрд рублей. На начало июля 2026 года жители Ростовской области держали на банковских счетах и срочных вкладах около 1,3 трлн руб. — на 10,5% больше, чем годом ранее.

Каждая десятая проба воды в Ростовской области оказалась небезопасной для питья. Результаты масштабного мониторинга питьевого водоснабжения опубликованы в Экологическом вестнике Дона — официальном издании регионального министерства природы.

К 2049 году население Ростова может достичь 2 млн человек. Об этом заявил глава города Александр Скрябин. Уже сегодня по темпам возведения жилья Ростов прочно удерживает место в пятерке наиболее динамичных городов-миллионников страны. В 2025 году введено в эксплуатацию 1 138,7 тыс. кв. м — на 7,5% больше, чем в предыдущем. В 2026-м ожидается очередной рекорд: застройщики планируют сдать порядка 1 289,6 тыс. кв. м.