Главные новости за 3-9 августа. Кавказ

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта в Пятигорске, целью которого, по версии ведомства, должно было стать здание городской прокуратуры. По версии спецслужбы, подозреваемый заранее подготовился к нападению. Он обследовал территорию возле здания прокуратуры, провел разведку предполагаемого места взрыва, изучил расположение объекта и приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Количество зарегистрированных самозанятых в Ставропольском крае за год увеличилось на 22,6% и к 1 июля 2026 года достигло 261,4 тыс. человек. За этот период статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД) получили более 48 тыс. жителей региона. По данным краевого Минэкономразвития, структура самозанятости по-прежнему ориентирована преимущественно на торговлю и сферу услуг. Наиболее массовым видом деятельности остается розничная торговля через интернет и почтовые сервисы, которой занимаются 6,1 тыс. человек.

Топливный кризис на юге страны заметно скорректировал транспортные привычки жителей Северокавказского региона. Согласно результатам всероссийского исследования, проведенного автомобильным порталом «Дром» с 27 июля по 3 августа 2026 года среди почти 12 тыс. пользователей сайта, 36% автомобилистов Северного Кавказа уже снизили интенсивность использования личного транспорта.

В Ставропольском крае в январе-июне 2026 года ликвидировано 2 162 юридических лица. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда закрылось 1 779 таких компаний, и на 18% — чем за первые шесть месяцев 2025 года (1 834). Банкротами на Ставрополье в январе-июне 2026 года признаны 112 юридических лиц (для сравнения, в первых полугодиях 2023 года — 79, 2024 года — 110, 2025 года — 71).

Номинальная начисленная заработная плата в Ставропольском крае в мае 2026 года составила в среднем 69 тыс. руб. Такие данные приводит Северо-Кавказстат. Наиболее высокие доходы зафиксированы в четырех отраслях экономики. Лидером по уровню оплаты труда стала сфера финансов и страхования — средняя зарплата здесь достигла 100,1 тыс. руб. На втором месте оказался сектор информации и связи с показателем 92,3 тыс. руб. В тройку лидеров также вошла отрасль обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха, в ней средняя зарплата составила 83,6 тыс. руб.

Ситуация с обеспечением горючим в Ставропольском крае вернулась в норму — об этом региональный оперштаб сообщил в социальных сетях. Утверждается, что логистика выстроена, автозаправочные станции получают дизель и бензин в штатном режиме, а суточный объем реализации топлива стабилизировался на отметке около 2,5 тыс. тонн.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела после падения лифта в многоквартирном доме в Махачкале, где пострадали четыре человека. Инцидент произошел в доме №27 на улице Эльзы Ибрагимовой. Лифт сорвался с четвертого этажа.