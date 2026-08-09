Поэтический бал, «Доктор Фауст» и лидер группы «Маша и Медведи»

В Ярославле в период с 10 по 16 августа выступят лидер группы «Маша и Медведи» Мария Макарова и Московский духовный квартет, состоятся поэтический бал и экскурсии по музею местного театра и кино, покажут спектакль «Доктор Фауст» в постановке шекспировского театра и расскажут о тайнах Ярославского органа. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Солистка группы "Маша и медведи" Мария Макарова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Концерты

15 августа в арт-пространстве «Лампа» пройдет концерт Марии Макаровой, лидера группы «Маша и Медведи». Артистка исполнит такие хиты как «Любочка», «Земля» и «Без тебя», а также новые песни. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб. 16+

15 августа в церкви Ильи Пророка состоится концерт Московского духовного квартета с программой «Достойно есть». В исполнении квартета прозвучат шедевры русской духовной музыки XVIII–XXI веков: произведения Дмитрия Бортнянского, Степана Дегтярева, Петра Чайковского, Сергея Танеева и других российских композиторов. Начало в 19:30, входной билет — 750 руб. 0+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский духовный квартет

Фото: Ярославский музей-заповедник Московский духовный квартет

Фото: Ярославский музей-заповедник

Выставки и встречи

11 августа в Ярославском художественном музее состоится арт-медиация «Доброта, что выше всех благ» (Максим Горький) по экспозиции Губернаторского дома. Арт-медиация подразумевает участие публики в обсуждении: медиатор вместе с участниками рассматривает разные трактовки и формирует более глубокое представление о произведении. Медиатор — Анастасия Мартыненко. Стоимость билета — 500 руб. Начало в 17:30. 16+

До 14 августа в музее истории города Ярославля работает выставка «Эпоха в эфире. Ретро-звук». На ней представлена советская звуковоспроизводящая техника 1930-х – 1980-х годов: радиоприемник «Мир М-154», сетевой ламповый радиоприемник «Звезда-54», радиолы и другие. Стоимость билетов — 70 – 140 руб. 6+

15 августа состоится прогулка по Губернаторскому саду для детей 9 – 14 лет. После прогулки участники посетят мастер-класс по икебане — японское искусство компоновки срезанных цветов в специальных сосудах, который проведет мастер икебаны японской школы Sogetsu Станислав Другаков. Дети создадут композиции из заранее подготовленного материала по мотивам увиденного. Стоимость билета — 1 тыс. руб. Начало в 11:00

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16 августа в Областной библиотеке им. Н. А. Некрасова состоится поэтический бал. На вечере прочтут строки Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Александра Вертинского. Добавят атмосферы театральные этюды и пластические зарисовки. У гостей будет возможность получить свою «минуту славы». Начало в 11:00, вход свободный. 16+

16 августа в музее ярославского театра и кино «Ваксман-центр» пройдет сборная экскурсия «Театр и кино в Ярославле: от идеи до реализации». Гости узнают, что и кто снимал в Ярославле 100 лет назад, как жил частный театр последние 25 лет и как создаются спектакля. После экскурсии можно будет выпить чашку кофе, приготовленного в кофемашине, которая была куплена основателем Ярославского камерного театра, актером Юрием Ваксманом для кафе «Актер». Стоимость билетов — 500 руб., купить их можно в группе «ВКонтакте» музея. Начало в 15:00. 7+

16 августа в филармонии пройдет экскурсия-путешествие «Тайны Ярославского органа». Лауреат международных конкурсов Софья Иглицкая покажет, как устроен орган, и расскажет о том, как его привезли в Ярославль, можно ли исполнить на органе «В лесу родилась елочка» и почему инструмент звучит без микрофонов. Начало в 14:00 и 16:00, стоимость входного билета — 1,5 тыс. руб. 6+

Кино

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12 августа в кинотеатре в ТРЦ «Аура» состоится видеопоказ спектакля «Доктор Фауст» шекспировского театра «Глобус» по трагедии английского драматурга Кристофера Марло в рамках проекта TheatreHD. Герой трагедии соглашается продать душу дьяволу ради безграничного познания и исполнения желаний. Но неминуемо надвигается расплата. Начало в 19:00, спектакль покажут с русскими субтитрами. Стоимость — 500 руб. 16+

13 августа в кинотеатре в ТРЦ «Аура» состоится арт-показ фильма французского режиссера и сценариста Яна Самуэля «Влюбись в меня, если осмелишься». Фильм рассказывает историю гармоничной, но странной пары, игравшей в игру «осмелишься — не осмелишься», в которой влюбленные брали друг друга «на слабо». Они делали друг другу больно, страдали, но не хотели друг другу уступать. Начало в 19:00, стоимость билета — от 400 руб. 18+

В регионе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок Гагарина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Кубок Гагарина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

10 августа Кубок Гагарина отправится в тур по Ярославской области. В первый день его представят в Ростове Великом и Переславле-Залесском. 11 августа — в Угличе и Гаврилов-Яме. 12 августа — в Рыбинске и Тутаеве. 13 августа — в Любиме и Данилове. Завершающим городом тура станет столица Золотого кольца и областной центр — Ярославль. Там его покажут 14 августа. В каждом городе подготовят интерактивные площадки и фотозоны. Конкретное время и место опубликуют на ресурсах областного министерства спорта и округов.

Алла Чижова