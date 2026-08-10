Поездка из Москвы в Новороссийск на авто обойдется почти в 50 тысяч рублей

Поездка на автомобиле из Москвы в Новороссийск и обратно летом 2026 года обойдется примерно в 47,8 тыс. руб. Основной маршрут проходит по трассе М-4 «Дон», а расчет расходов приводит «Новороссийский рабочий» со ссылкой на данные интернет-ресурсА 110КМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Расстояние между городами составляет около 1,5 тыс. км в одну сторону. Без длительных остановок дорога занимает 18–19 часов, однако летом время в пути может увеличиваться из-за пробок, заправок и остановок на отдых.

После Краснодара автомобилисты могут воспользоваться платным Дальним западным обходом города с выездом на трассу А-290 либо выбрать бесплатную А-146. В разгар курортного сезона платный вариант может позволить сократить время в пути.

На платные участки М-4 «Дон» в обе стороны придется потратить от 10,08 тыс. до 13,83 тыс. руб. в зависимости от дня поездки. Еще около 24 тыс. руб. потребуется на бензин. Расчет сделан исходя из средней цены топлива 79,94 руб. за литр и расхода автомобиля 10 л на 100 км.

Дополнительные расходы связаны с ночевками. Водителям рекомендуют остановиться в районе Ростова-на-Дону и не продолжать длительную поездку в утомленном состоянии. Две ночевки в гостинице обойдутся примерно в 10 тыс. руб.

Таким образом, дорога из Москвы в Новороссийск и обратно с учетом топлива, платных трасс и двух ночевок будет стоить около 47,8 тыс. руб.

Для автомобилистов из Санкт-Петербурга поездка обойдется заметно дороже — примерно в 70,5 тыс. руб. В сумму входят расходы на более длинный маршрут, платные участки М-4 «Дон» и проезд по М-11 «Нева».

Анна Гречко