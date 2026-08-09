«Динамо» Махачкала уступило московскому «Динамо» в 3-м туре РПЛ
Московское «Динамо» обыграло «Динамо» Махачкала со счетом 3:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги на «ВТБ Арене».
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Счет открыл Тимофей Маринкин на 77-й минуте, впервые забив за основную команду. Через две минуты Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество хозяев.
Махачкалинцы быстро отыграли один мяч: на 81-й минуте Гамид Агаларов завершил атаку после прострела Хуссема Мрезига. В компенсированное время Антон Миранчук установил окончательный счет, отправив мяч в пустые ворота после передачи Виктора Окишора.
Для московского «Динамо» эта победа стала первой в чемпионате в текущем сезоне. В следующем туре команда 16 августа сыграет на выезде с петербургским «Зенитом».