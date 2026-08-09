Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию татарстанского дистрибутора «Премьер»

Регулятор 5 августа 2026 года приостановил действие лицензии на закупку, хранение и реализацию алкогольной продукции у компании «Премьер» из Татарстана, сообщает «Ъ». Лицензия будет недействительной до решения суда о ее аннулировании.

В ходе внеплановой проверки РАТК зафиксировал оборот алкогольной продукции, не учтенной в ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе). Это считается серьезным нарушением.

«Премьер» создан в 2002 году и считается крупным поставщиком алкоголя в Татарстане: компания занимает более 30% алкогольного рынка республики, среди клиентов — более 4 тыс. торговых объектов, включая федеральные сети. По данным СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла на 0,1%, до 5,8 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 11,2%, до 653,5 млн рублей. 97,5% долей бизнеса принадлежат ООО «Магистраль», находящемуся в процессе ликвидации.

Влас Северин