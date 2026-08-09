10 августа в Татарстане ожидается до +25 градусов, местами ливни и грозы

В понедельник, 10 августа, на территории Татарстана ожидается до +25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью на территории республики ожидаются кратковременные дожди, локально сильные, местами туман. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, возможен град. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем прогреется от +20 до +25 градусов.

В Казани ночью местами кратковременный дождь, температура — от +14 до +16 градусов, в низких местах +12..+14 градусов. Днем без существенных осадков, максимальная температура составит от +22 до +24 градусов.

Влас Северин