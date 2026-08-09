В Татарстане машинист автокрана обвиняется в падении рабочего с высоты

В Татарстане 24-летний машинист крана-манипулятора обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью рабочего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

По версии следствия, 3 марта 2026 года обвиняемый выполнял подрядные работы на предприятии в Елабужском районе. Не убедившись в исправности механизмов, он поднял рабочего в монтажной люльке на 10-метровую высоту. Люлька отцепилась от крана, мужчина упал и получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Влас Северин