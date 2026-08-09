Суд вынесет приговор обвиняемым в убийстве адлерских бизнесменов

Краснодарский краевой суд готовится к вынесению приговора обвиняемым в убийстве в начале 2000-х хозяев ООО «Кандагар», контролировавших торговые точки в Адлере. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

По версии следствия, организатором преступлений выступил предприниматель Антраник Яланузян, желавший захватить торговые точки в Адлере. Со ссылкой на материалы дела сообщается, что он пытался договориться о совместном ведении этого бизнеса с учредителями ООО «Кандагар», однако те отказались от сотрудничества. И для расправы над ними господин Яланузян привлек своих знакомых Чолокяна и Карагозяна, утвержает прокуратура.

После этого в апреле 2001 года исчез обеспечивавший силовое прикрытие бизнеса «Кандагара» Ашот Чакрян. Самвел Чакрян был убит киллером возле зала игровых автоматов в сентябре того же года, а Ишхан Капекян погиб в марте 2002-го в засаде, устроенной в его собственной машины.

Уголовное дело возбудили лишь в 2022 году. Коллегия присяжных признала всех троих фигурантов виновными в мае текущего года, однако сами подсудимые свою причастность отрицают.

В ходе прений, которые в пятницу прошли в крайсуде, прокурор предложил назначить Эдуарду Карагозяну 13 лет и 4 месяца с учетом судимости. Для Антраника Яланузяна (ему 77 лет) запросили 12 лет из-за состояния здоровья, а для Рафаэла Чолокяна — 13 лет, приняв во внимание необходимость содержать малолетних детей и престарелых родителей.

Защита настаивает на отсутствии доказательств вины своих подопечных, требует оправдания или прекращения дела по истечении срока давности.