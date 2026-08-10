В Новороссийске закрепили свободный проход к ДЗОТу «Сарайчик»

В Новороссийске официально закрепили право свободного прохода к мемориалу «Братская могила советских воинов, погибших в районе ДЗОТа “Сарайчик” в 1942–1943 годах». Публичный сервитут на участок площадью около 1,1 тыс. кв. м установил глава города Андрей Кравченко, следует из постановления администрации Новороссийска №4389 от 5 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yandex.ru / maps Фото: yandex.ru / maps

Документ предусматривает возможность свободного доступа граждан к памятнику через земельный участок на Сухумском шоссе. Он находится в собственности ООО «Холдинговая компания “Юг-Агро”», при этом ранее местные жители неоднократно жаловались на сложности с проходом к мемориалу.

По словам жителей, дорога к ДЗОТу проходит через территорию предприятия, где работает техника, что создает угрозу для посетителей. Кроме того, проход периодически перекрывали. С жалобами горожане обращались в администрацию Новороссийска и Следственный комитет, который ранее возбуждал уголовное дело.

Теперь право прохода закреплено юридически. Сервитут установлен сроком на 49 лет и распространяется на участок площадью около 1,1 тыс. кв. м. Решение принято после того, как городские власти договорились с собственником и арендатором земли.

Никита Бесстужев