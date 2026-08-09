В Красноглинском районе Самары водитель сбил ребенка

В Красноглинском районе Самары 8 августа 47-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, наехал на мальчика, сообщили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, на улице Николая Баженова двигавшийся со стороны Московского шоссе автомобиль наехал на ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

По данным ГАИ, 8 августа на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

Сабрина Самедова