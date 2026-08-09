ИП усилили позиции на гостиничном рынке части регионов Кавказа

Индивидуальные предприниматели увеличили свою долю в гостиничном и санаторно-курортном бизнесе Дагестана и Карачаево-Черкесии по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитической службе «Контур.Фокус».

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», в Дагестане доля индивидуальных предпринимателей в гостиничном бизнесе выросла с 63,57% в начале года до 66,31% на 1 июля. Количество ИП увеличилось на 38 — с 452 до 490. Одновременно число юридических лиц сократилось с 259 до 249.

В Карачаево-Черкесии доля ИП также увеличилась — с 51,72% до 53,94%. За полгода количество индивидуальных предпринимателей выросло с 292 до 296, тогда как число юридических лиц сократилось с 261 до 249.

В Северной Осетии динамика была обратной. Доля ИП уменьшилась с 56,34% до 54,9%, а их количество сократилось с 120 до 112. Число юридических лиц снизилось с 93 до 92.

Наиболее заметное изменение произошло в Кабардино-Балкарии. Здесь число индивидуальных предпринимателей уменьшилось с 219 до 203, или на 7,31%. При этом количество юридических лиц практически не изменилось — с 211 до 212. В результате доля ИП снизилась с 50,93% до 48,92%, а доля юридических лиц выросла до 51,08%.

Таким образом, структура гостиничного рынка в республиках меняется разнонаправленно. В Дагестане и Карачаево-Черкесии индивидуальные предприниматели увеличивают присутствие, в Северной Осетии их доля сокращается, а в Кабардино-Балкарии по итогам первого полугодия большинство участников рынка впервые приходится на юридические лица.

Валерий Климов